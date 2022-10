Pessimista, campanha de Bolsonaro admite que falsa acusação de fraude teve efeito contrário ao esperado

Aliados do atual chefe do Executivo no Centrão reconhecem que tal estratégia "evidenciou um discurso derrotista nesta reta final de campanha" edit

247 - Uma 'avaliação realista' feita por integrantes campanha de Jair Bolsonaro (PL) dá conta de que a movimentação de criar uma falsa acusação sobre fraudes em inserções de rádios surtiu um efeito contrário ao esperado, informa o colunista Gerson Camarotti do portal g1.

Aliados do atual chefe do Executivo no Centrão reconhecem que tal estratégia "evidenciou um discurso derrotista nesta reta final de campanha", dado que não seria necessário apelar para tais acusações de fraudes caso o entorno de Bolsonaro projetasse uma vitória no segundo turno.

Além disso, a narrativa bolsonarista de que sua campanha foi prejudicada pela suposta falta de veiculação de propagandas eleitorais em rádios não passou qualquer credibilidade e nem trouxe votos de indecisos e nulos ao candidato à reeleição. "Serviu para alimentar a bolha nas redes sociais, mas não serviu para virar votos", disse um experiente aliado de Bolsonaro ao colunista.

Tal movimento, acima de tudo, evidenciou um "modo desespero" e sequer conseguiu mobilizar o próprio Centrão, aliado do atual governo. No âmbito jurídico, o efeito foi nulo também: o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), extinguiu na noite desta quarta-feira (26) a ação da campanha de Jair Bolsonaro sobre inserções eleitorais não veiculadas .

