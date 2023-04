PF inicia perícia em joias que seriam destinadas a Michelle Bolsonaro, alvo de investigação

Polícia deve analisar a autenticidade dos itens e dos diamantes, para depois elaborar um laudo com as conclusões edit

247 - A Polícia Federal (PF) informou que iniciou o processo de perícia no primeiro kit de joias avaliado em mais de R$ 16 milhões doado pelo governo da Arábia Saudita à ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. As joias fazem parte do primeiro pacote apreendido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos (SP).

De acordo com reportagem do Uol, as joias que foram entregues pela defesa de Jair Bolsonaro à PF na semana passada, devem passar por uma análise. A PF deve analisar a autenticidade dos itens e dos diamantes, para depois elaborar um laudo com as conclusões.

O pacote avaliado em R$16,5 milhões contém um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes da marca suíça Chopard.

