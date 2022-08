PF quer saber se empresários bolsonaristas ameaçaram ministros do STF e políticos de esquerda

Apoie o 247

ICL

247 - Em depoimento à Polícia Federal, os empresários bolsonaristas alvos da operação autorizada por Alexandre de Moraes foram questionados se já haviam ameaçado ministros do STF ou políticos de esquerda. As informações são do jornal Estado de S.Paulo.

“Se fossem políticos de direita tudo bem?”, ironizou o advogado de um deles. A PF também quis saber se os empresários financiaram atos ilegais ou violentos e se planejam injetar recursos no 7 de Setembro.

>>> 'Vocês têm que se defender', disse Bolsonaro a empresários após operação da PF contra golpistas

Outra questão foi se os acusados prometeram recompensas em troca de votos para Bolsonaro e, ainda, se conhecem a tecnologia de funcionamento das urnas eletrônicas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.