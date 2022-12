PF recomendará a Lula que desfile em carro blindado na posse

Apoie o 247

ICL

247 - Responsável pela segurança da cerimônia de posse de Lula (PT) como presidente da República, a Polícia Federal vai recomendar que o petista não desfile em carro aberto, ao contrário do que ocorre tradicionalmente, informa o jornal Valor Econômico.

A equipe de segurança indicará que Lula utilize um carro blindado para o trajeto entre a catedral e o Congresso.

>> "Há gente poderosa financiando", afirma Dino sobre tentativa de atentado terrorista em Brasília

O presidente diplomado, no entanto, resiste. Algo que pode fazê-lo mudar de ideia é o alerta para o risco de um atentado terrorista bolsonarista no dia do evento, dado que um apoiador de Jair Bolsonaro (PL) já foi preso no sábado (24) após planejar uma explosão no aeroporto de Brasília.

Andrei Passos, futuro diretor-geral da PF indicado por Flávio Dino, deve se reunir com Lula ao longo da semana para avaliar possíveis cenários. Agentes da PF asseguram nos bastidores que, caso o petista opte por desfilar em carro aberto, a operação será "mais trabalhosa", mas também será bem-sucedida.

O acesso à Esplanada dos Ministérios terá barreiras com detectores de metais para filtrar o acesso de possíveis terroristas infiltrados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.