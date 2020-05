PGR deve pedir depoimento de Bolsonaro após ouvir delegados, deputada e ministros

Segundo fontes, em reunião ministerial gravada em vídeo, Jair Bolsonaro menciona preocupação com a família ao falar da necessidade de trocar o superintendente da PF no Rio. edit

247- O procurador-geral da República, Augusto Aras, deve pedir que Jair Bolsonaro preste depoimento no inquérito que investiga tentativa de interferência do presidente da República na Polícia Federal. A informação é do Portal G1.

A data da audiência ainda está sendo estudada por Aras, mas ele deve solicitar o depoimento após as audiências desta semana de delegados da PF, ministros do governo e da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP).

Quando for pedido pela PGR, o depoimento de Bolsonaro tem que ser autorizado pelo ministro Celso de Mello, que preside o inquérito sobre o caso no Supremo Tribunal Federal (STF). Em razão do cargo, Bolsonaro tem a prerrogativa de, quando for requisitado a prestar depoimento, dar respostas por escrito.

