PGR entrega parecer ao STF e plenário já pode julgar caso de Lula

No novo parecer apresentado ao Supremo, a PGR defende que o plenário do Supremo discuta a perda do objeto da ação contra o ex-juiz Sergio Moro edit

Thayná Schuquel, Metrópoles - O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, protocolou nesta quinta-feira (18/3) no Supremo Tribunal Federal (STF) o último parecer necessário para que o plenário da Corte possa julgar a decisão do ministro Edson Fachin, anulando as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no âmbito da Lava Jato.

Em documento enviado ao Supremo, a PGR contestou recurso apresentado pela defesa de Lula contra a parte da decisão de Edson Fachin que declarou a perda de objeto do pedido de suspeição do ex-juiz Sergio Moro – então responsável pela condenação do petista no caso do triplex do Guarujá.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.