PGR pede ao STJ para investigar Cláudio Castro em denúncia envolvendo Fundação Leão XIII

247 - A Procuradoria-Geral da República solicitou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a abertura de um inquérito para investigar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), por suspeita de desvios de contratos da Fundação Leão XIII. Procurado, Castro negou qualquer irregularidade. As informações são do jornal O Globo.

A PGR diz que o seu pedido de investigação é baseado em depoimentos do delator Marcus Vinícius Azevedo, ex-assessor de Cláudio Castro, que relatou supostos repasses de propina ao político quando ocupou os cargos de vereador e de vice-governador. Em sua manifestação, a Procuradoria não detalha quais provas foram apresentadas e ressalta que os elementos apresentados pelo delator "ainda necessitam de outras diligências aptas a corroborar" a participação do político nas supostas irregularidades apontadas.

