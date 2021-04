PGR pede explicações a André Mendonça sobre inquéritos contra opositores do governo

A PGR pediu esclarecimentos ao ex-ministro da Justiça e atual advogado-geral da União, André Mendonça, sobre inquéritos abertos para investigar opositores do governo edit

247 - A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu esclarecimentos ao ex-ministro da Justiça e atual advogado-geral da União, André Mendonça, sobre inquéritos abertos para investigar opositores do governo com base na Lei de Segurança Nacional. A ação faz parte de investigação preliminar aberta contra Mendonça na semana passada. A informação é do portal Poder 360.

Nas últimas semanas, Mendonça pediu à Polícia Federal a abertura de vários inquéritos. Um deles era sobre um outdoor veiculado em Palmas (TO) que chamava o presidente de “pequi roído“. Também há um inquérito contra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), adversário político de Bolsonaro e pré-candidato à Presidência, contra o advogado Marcelo Feller, o escritor Ruy Castro e os jornalistas Ricardo Noblat e Hélio Schwartsman.

