PGR pede informações à Abin sobre seu uso na defesa de Flávio Bolsonaro

O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que as suspeitas contra o senador são graves, mas que ainda faltam provas mais concretas para iniciar uma investigação formal edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou nesta terça-feira (15) que pediu à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) informações sobre sua utilização pela defesa do senador Flávio Bolsonaro.

A acusação, feita em reportagem da revista Época, é de que a agência foi usada para produção de relatórios de orientação aos advogados do senador sobre como embasar um pedido de anulação do caso Queiroz .

Além disso, Aras disse que vê as acusações como “graves”, mas que “que nós não temos são provas desses fatos. Nós não trabalhamos com narrativas. Nós trabalhamos com fatos e provas, por enquanto temos fatos transmitidos pela imprensa”.

Na última sexta-feira (11), Aras já havia autorizado uma investigação sobre a Abin.

