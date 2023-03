PGR vê falta de provas e pede que STF rejeite denúncia da Lava Jato contra Gleisi e ex-marido

Apoie o 247

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu nesta quarta-feira (8) que o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeite a denúncia contra a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), e o ex-ministro Paulo Bernardo, com quem a parlamentar foi casada.

Apresentada na esteira da Operação Lava Jato em 2017, a denúncia da PGR acusa, sem provas, Gleisi e Paulo Bernardo de participação em organização criminosa, crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro em ministérios e estatais.

A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, afirmou que não há elementos no processo que justifiquem a abertura de uma ação penal contra os dois.

Ela cita ainda que o pacote anticrime do Congresso impede que uma denúncia tenha como base apenas delações premiadas.

“A inovação acima tem profundo reflexo na situação em análise, com a mudança legislativa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a entender, de forma unânime, que a mera palavra do colaborador e os elementos de provas apresentados por eles não são suficientes para o recebimento da denúncia”, diz a PGR.

