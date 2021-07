Piada pronta: Janaina diz que havia mais motivos para impeachment de Dilma do que de Bolsonaro

Uma das autoras do pedido de impeachment que resultou no golpe de estado contra Dilma Rousseff, a deputada bolsonarista defendeu que o crime de responsabilidade fiscal pelo qual a presidente foi condenada foi um mero um "expediente” para afastar o PT do poder edit

247 - A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) disse, em entrevista publicada pela revista Veja, que havia mais motivos para o impeachment de Dilma Rousseff (PT) em 2016 do que há hoje para se pedir o afastamento do atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Uma das autoras do pedido de impeachment que afastou Dilma da presidência em 2016, com o golpe de estado baseado em “pedaladas fiscais”, Janaína citou aspectos dos 13 anos que o PT ficou no poder e disse que o crime de responsabilidade fiscal pelo qual a presidente foi condenada foi um mero "expediente”.

"Sim, com certeza (havia mais motivos para impeachment de Dilma). Foram treze anos de desmandos, de bilhões saindo do BNDES para empresários escolhidos, de dinheiro remetido ao exterior para obras que não tinham impacto no âmbito nacional. As pedaladas foram um expediente fiscal para encobrir esses bilhões", disse.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.