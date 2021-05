Pimenta: votações virtuais na Câmara estão acontecendo sem que se saiba quem de fato está votando

Paulo Pimenta (PT-RS) alertou que o atual sistema de votação na Câmara dos Deputados abre margem para falhas de segurança. “É possível hoje que qualquer pessoa, com a senha do deputado, possa votar”, explicou o deputado, que estranhou um quórum muito acima do normal durante as votações na sessão desta semana, que aprovou temas essenciais para o povo brasileiro. Assista sua participação no programa Giro das 11 edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), em participação no programa Giro das 11 desta sexta-feira (21), alertou que o atual sistema de votação na Câmara dos Deputados, via aplicativo de celular, abre margem para falhas no sistema de segurança da Casa.

O deputado explicou que as votações ocorrem através de um aplicativo de celular e que é preciso digitar um código para poder confirmar o voto de cada deputado nas sessões on-line. “É possível hoje que qualquer pessoa, com a senha do deputado, possa votar, basta digitar o código gerado no aplicativo. Não aparece o deputado no vídeo, não solicitam sua digital. Não podemos permitir que essa suspeita exista”, argumentou o parlamentar.

Pimenta estranhou o quórum na presença de parlamentares nas votações desta quinta-feira que, segundo ele, foi muito acima do normal. “504 deputados de quórum numa quinta à noite, com maior recorde da história de votações nominais da história da Câmara, foram vinte e seis. Considerando que somos 513 deputados, praticamente 100% de presença”, argumentou ele.

“O PT entende que é preciso imediatamente criar dois mecanismos: só pode votar com a câmera do celular ligada ou que tenha a possibilidade de colocar a digital de cada deputado na hora da votação”, defendeu.

O deputado salientou que estão em jogo questões fundamentais para o povo brasileiro, como a privatização da Eletrobrás. “E só vencem projetos que atacam a soberania brasileira”, finalizou.

Confira sua participação no programa Giro das 11:





