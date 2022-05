PL indica evangélico para vice-presidência da Câmara dos Deputados

O candidato oficial do PL será o deputado evangélico Lincoln Portela. O Planalto havia oreintado votação no nome do bolsonarista Vitor Hugo edit

247, com Agência Câmara de Notícias - O líder do PL, deputado Altineu Cortes (RJ), anunciou há pouco em Plenário que o candidato oficial do partido ao cargo de 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados será o deputado evangélico Lincoln Portela (PL-MG). Ele afirmou ainda que haverá candidaturas avulsas. Capitão Augusto (PL-SP) já se registrou como candidato avulso ao cargo.

O Planalto havia orientado votação no nome do bolsonarista Vitor Hugo (PL-GO), ex-líder do governo na Casa e que é pré-candidato ao governo de Goiás, segundo a Folha de S. Paulo.

“Na reunião do partido, com quase 45 deputados, o nome vencedor foi o do deputado Lincoln Portela”, disse Cortes. A eleição será realizada no decorrer da sessão desta quarta-feira, de maneira presencial.

O eleito irá suceder o deputado Marcelo Ramos (PSD-AM), que perdeu a vaga após mudar de partido. Ele deixou o PL para ir ao PSD.

Além do cargo de 1º vice-presidente, a eleição de amanhã irá eleger ainda os próximos 2º e 3º secretários, após a mudança de partido das deputadas Marília Arraes (Solidariedade-PE) e Rose Modesto (União-MS), respectivamente.

