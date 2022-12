PL lança candidatura de Rogério Marinho à presidência do Senado

Apoie o 247

247 - O PL lançou oficialmente nesta quarta-feira (7) a candidatura do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) e senador eleito Rogério Marinho (PL-RN) à presidência do Senado Federal.

Ele vai disputar o cargo com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que deverá buscar a reeleição a presidente da Casa.

"Nós não pretendemos ser nem faremos uma presidência contra o país, de oposição o país, mas seremos candidatos para sermos uma presidência a favor do Brasil. A partir de agora nós começamos a conversar com outros partidos, com outros atores políticos desta Casa, que representam uma parcela substancial do eleitorado brasileiro e que certamente comungam conosco dos mesmos propósitos", afirmou Marinho no anúncio de sua candidatura.

