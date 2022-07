PL pede ao TSE descredenciamento de empresa que auditaria eleições

Apoie o 247

ICL

247 - Em mais um fracasso das tentativas de descredibilizar o processo eleitoral, o PL, partido que abriga Jair Bolsonaro, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quarta-feira, 20, o descredenciamento do Instituto Voto Legal para auditar as eleições deste ano, em meio à investida do chefe de governo contra as urnas eletrônicas.

A sigla informou que formalizará a indicação de representantes próprios para fiscalizar o pleito.

O pedido foi aceito pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin. "A aludida legenda, por meio de seu presidente [Valdemar Costa Neto], pleiteia a desistência do credenciamento, asseverando que o pedido de desistência decorre da intimação no processo administrativo para participar como entidade fiscalizadora das etapas de fiscalização e auditoria do processo eleitoral", diz ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa, contratada pelo PL por 1,3 milhão de reais, precisaria atender a vários requisitos para se credenciar no TSE, como ter mais de dez anos de experiência na área, o que não é o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE