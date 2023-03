PL planeja motociatas para quando Bolsonaro retornar ao Brasil

Apoie o 247

247 - Ao chegar ao Brasil em abril, Jair Bolsonaro receberá de seu partido, o PL, uma missão: aumentar três vezes o número de prefeituras sob o controle da sigla até o final das eleições municipais do próximo ano, indo de 343 prefeituras atualmente para pelo menos 1.000.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto deseja que Bolsonaro e Michele comecem a fazer viagens no primeiro semestre deste ano para angariar apoios e reforçar o partido para a disputa eleitoral que acontecerá em outubro de 2024.

Uma das opções em consideração, segundo O Globo, é que o ex-mandatário retome as motociatas que foram marcantes em sua campanha eleitoral no ano passado, quando passou por diversas cidades. A proposta é que a jornada bolsonarista comece em Maceió, a única capital do Nordeste onde Bolsonaro venceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições do ano passado.

De acordo com o plano do PL, Bolsonaro e Michele terão papéis diferentes nessa jornada: Bolsonaro deverá fazer aparições e participar de eventos com grande público, para que o partido possa usar essas imagens e reforçar a imagem de que ele continua sendo o grande líder da direita, capaz de transformar seus aliados em candidatos competitivos. Enquanto isso, a ex-primeira-dama, que a cada dia ganha mais destaque entre correligionários para disputar a eleição de 2026, seguirá o modelo da campanha de 2022, onde foi peça-chave na tentativa de reverter a rejeição do público feminino em relação ao marido.

