"Planalto desconfia de que Arthur Lira incitou Luís Miranda", diz colunista

"Há muito tempo Arthur Lira e o líder do governo não se bicam. Ricardo Barros assumiu o cargo contra a vontade do presidente da Câmara, que já defendeu no Planalto seu afastamento e não conseguiu", escreve Tales Faria, no UOL edit

247 - "Corre solta no Planalto" a versão de que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), teria incentivado o deputado Luís Miranda (DEM-DF) a denunciar o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), por envolvimento no esquema de corrupção no Ministério da Saúde. A informação é da coluna de Tales Faria, no UOL.

"Há muito tempo Lira e o líder do governo não se bicam. Barros assumiu o cargo contra a vontade do presidente da Câmara, que já defendeu no Planalto seu afastamento e não conseguiu", escreve o jornalista.

Segundo o depoimento de Luís Miranda na CPI da Covid, Bolsonaro apontou Barros como um dos orquestradores do esquema de superfaturamento nos contratos de compra da vacina Covaxin.

