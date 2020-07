PML: confissão de Moro impõe a anulação dos processos contra Lula

“O processos vergonhosos [da operação Lava Jato que sentenciaram Lula] deveriam ser anulados há muito tempo, não há ninguém hoje que sustente que o processo do triplex teve consistência para incriminar Lula”, expôs o jornalista Paulo Moreira Leite. Assista edit

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em análise concedida à TV 247 nesta terça-feira (7) analisou a declaração do ex-juiz Sergio Moro de que o depoimento do ex-presidente Lula foi tomado num "ringue", como se ambos fossem adversários políticos.

Na visão do jornalista, “o processos vergonhosos [da operação Lava Jato que sentenciaram Lula] deveriam ser anulados há muito tempo, não há ninguém hoje que sustente que o processo do triplex teve consistência para incriminar Lula”.

“É uma vergonha para o Supremo manter a condenação do Lula, uma injustiça com a história. O mérito está errado, não existe nenhum ministro do STF que não saiba disso”, acrescentou ele.

Ele também afirmou em sua análise que “as revelações da Vaza Jato deixa claro que existe uma disputa de poder” e que, “politicamente, a Lava Jato já não tem mesmo poder que tinha antes”.

Inscreva-se na TV 247 e assista:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.