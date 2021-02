"Pode interessar a Bolsonaro a polarização contra Lula em 2022", diz Altman

Segundo o jornalista Breno Altman, há um alinhamento inusitado entre os setores populares e ultra-conservadores no que diz respeito à preferência por uma candidatura do ex-presidente Lula. Assista edit

247 - No Bom Dia 247, o jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi, expôs uma teoria heterodoxa, conforme admitido por ele mesmo, sobre uma possível conjuntura eleitoral em 2022.

Para Altman, há um alinhamento inusitado entre os setores populares e ultra-conservadores no que diz respeito à preferência por uma candidatura do ex-presidente Lula. "A quem interessa colocar o Lula na disputa presidencial hoje?”, questiona Altman.

“Ao PT e a setores amplos do povo brasileiro que querem derrotar o campo conservador. À oposição de direita, não interessa nada. A centro-esquerda, do Ciro Gomes, não tem nenhum interesse na candidatura do Lula", diz.

"Aqui eu vou ser heterodoxo. Eu acho que também pode interessar ao Bolsonaro. Ao Bolsonaro pode interessar construir um cenário político de polarização, onde esteja ele contra o Lula (...). "Não havendo impeachment, o Bolsonaro pode calcular que a candidatura que ele terá mais chance em um segundo turno é a do Lula", conclui o jornalista.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais