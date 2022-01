PoderData aponta possibilidade de vitória de Lula no 1º turno. Ex-presidente bate qualquer adversário no 2º turno

Empresa de pesquisa ligada ao site Poder360 registra possibilidade de vitória do ex-presidente no 1º turno. Soma de adversários é 45% edit

247, com Poder360 – A empresa de pesquisas PoderData divulgou na noite desta 5ª feira a primeira pesquisa pré-eleitoral de 2022. Lula, o ex-presidente do PT que tentará o 3º mandato, tem 42% das intenções de voto no 1º turno. Em segundo lugar, distante, vem Jair Bolsonaro (PL), com 28%. O ex-juiz Sérgio Moro (Podemos), declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal, tem 8%. Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará, tem 3% e é o quarto colocado. João Doria (PSDB), governador de São Paulo, tem 2% – mesmo percentual obtido por André Janones (Avante), um obscuro deputado. Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania) e Simone Tebet (MDB) obtiveram 1% cada um. A soma de todos os adversários é 45%. Dessa forma, dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, é possível, segundo a área técnica do PoderData, que há um cenário de vitória de Lula em 1º turno.

A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-02137/2022 e foi realizada em parceria pelo site Poder360 e pelo Grupo Bandeirantes. Os dados foram coletados por entrevistas telefônicas entre os dias 16 e 18 de janeiro de 2022. Foram contabilizadas 3.000 entrevistas em 511 municípios de todos as unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

“É a 2ª vez a pesquisa PoderData registra um empate técnico entre Lula e a soma de todos os outros nomes testados. A 1ª foi em julho de 2021, quando o petista tinha 43% contra 44% de uma lista menor de adversários”, registrou o Poder360 no texto de divulgação do levantamento.

Segundo o levantamento, Lula vence com larga margem no Nordeste, Sudeste e Sul e também entre mulheres e em todas as faixas de renda e de escolaridade. Bolsonaro só vence no Norte (46% x 37% de do ex-presidnete). No Centro Oeste os dois principais candidatos estão empatados ( 36% x 35%). Bolsonaro vence entre eleitores homens – 41% a 35%.

Em ensaios de 2º turno, no levantamento do PoderData, Lula vence todos os candidatos por margem mínima de 22 pontos percentuais (Lula, 54% x 32% Bolsonaro) e máxima de 32 pontos – Lula, 48% e Doria 16%.

