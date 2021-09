“Político medíocre”, diz Celso de Mello sobre Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello chamou Bolsonaro de “político medíocre” e que seus discursos em Brasília e São Paulo “revelam a triste figura e a distorcida mente autocrática de um político sem noção dos limites éticos e constitucionais”.

Em entrevista à Veja, Mello disse ainda que “a conduta de um verdadeiro chefe de Estado deve ser capaz de respeitar o dogma fundamental da separação de poderes”.

“Na realidade, Bolsonaro é um político que não está, como jamais esteve, à altura do cargo que exerce, pois lhe faltam estatura presidencial e senso de estadista! Com esses discursos ofensivos e transgressores da autonomia institucional do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, incompatíveis com os padrões mais elevados da Constituição democrática que nos rege, Bolsonaro degradou-se, ainda mais, em sua condição política de Presidente da República e despojou-se de toda respeitabilidade que imaginava possuir”, acrescentou Mello.

Jair Bolsonaro promoveu diversos ataques às instituições democráticas durante seu discurso na Avenida Paulista e, ao completar a fala, chamou os ministros do STF de ‘canalhas’ e que ‘nunca serei preso’.

Bolsonaro também usou seu discurso para promover ameaças contra o STF. “Alexandre de Moares não vai mais açoitar nossa democracia. A paciência do nosso povo já esgotou”.

