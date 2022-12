Políticos cobram a cassação de Carla Zambelli

Apoie o 247

247 - Políticos do PSOL criticaram nesta terça-feira (20) a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que teve o porte de armas suspenso após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, pois, em 29 de outubro, ela sacou uma arma e apontou para um homem na rua na capital paulista.

De acordo com o deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP), "está acabando a farra perversa dos bolsonaristas!". "Agora é lutar pela cassação e prisão!", acrescentou.

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) disse que a bolsonarista precisa responder "por todos os crimes que cometeu!".

"Zambelli tem que ter seu mandato cassado", afirmou o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).





O STF deu um prazo de 48 horas para que a deputada federal Carla Zambelli (PL) entregue voluntariamente a pistola e munição com as quais perseguiu um homem na rua em outubro e também suspendeu o seu porte de armas. Mas, Zambelli tem que ter seu mandato cassado.1/2 — Glauber Braga (@Glauber_Braga) December 20, 2022





