Políticos e internautas detonam Javier Milei por causa da repressão contra manifestantes na Argentina (vídeo)

247 - Políticos e internautas criticaram o presidente ultradireitista argentino, Javier Milei (A Liberdade Avança), após a Câmara dos Deputados aprovar a chamada "lei ônibus" - "Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos". A proposta facilita as privatizações na Argentina. O projeto aprovado manteve menos de 400 dos 664 artigos propostos pelo governo.

Do lado de fora do Congresso Nacional, no centro de Buenos Aires, manifestações terminaram com dezenas de feridos entre quarta (31) e quinta-feira (1º), entre eles 32 jornalistas e 7 policiais.

No Brasil, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou que o presidente argentino "trata a população que protesta contra os retrocessos, com extrema-violência". "Tira do povo o direito de se manifestar. Essa é a ultradireita que ataca a democracia e os trabalhadores".

A deputada federal Jandira Feghali (PC do B-RJ) disse que, "na tentativa de impor sua agenda ultraliberal, que usurpa direitos dos argentinos, o extremista Javier Milei não esconde sua aversão ao povo do país". "A escalada da violência policial contra manifestantes nas ruas é a maior prova disso. Toda força ao povo argentino".

Na Argentina, Javier Milei, trata a população que protesta contra os retrocessos, com extrema-violência. Tira do povo o direito de se manifestar. Essa é a ultradireita que ataca a democracia e os trabalhadores. pic.twitter.com/Nos408ZuUv — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) February 2, 2024

Na tentativa de impor sua agenda ultraliberal, que usurpa direitos dos argentinos, o extremista Javier Milei não esconde sua aversão ao povo do país. A escalada da violência policial contra manifestantes nas ruas é a maior prova disso. Toda força ao povo argentino. pic.twitter.com/7f4SIztzvD — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) February 2, 2024

Milei, como esperado, só colocou a patética Lei Ônibus em votação quando teve os votos para aprová-la, ainda que com um texto desidratado e contando com um boa dose de abstenção. A proposta ainda vai ao Senado, e a verdade é que o caos só começou no país vizinho. — Hugo Albuquerque (@hugoalbuquerque) February 3, 2024

Milei já implementou uma ditadura na Argentina, mas muitos cairão na ladainha da mídia golpista que no máximo dirá que há “truculência” e que “a democracia está por um fio”, porém, fatos são fatos. Houve ditadura no Brasil de 2016 a 2023 e agora a Argentina enfrenta uma ditadura. — João Avanci ★ (@Avanci83) February 3, 2024

