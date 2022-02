"Precisamos estar todos juntos para escorraçar essa loucura que tomou conta do Brasil", diz presidente do PV. Ele cobra Kassab

Apoie o 247

Por Luís Costa Pinto, do 247 – Ao lançar o deputado distrital Leandro Grass como pré-candidato ao governo do Distrito Federal, o presidente nacional do Partido Verde, José Luiz Penna, foi duro com dirigentes de outras legendas que orbitam em torno da ampla liderança do ex-presidente Lula (PT) na disputa pela presidência. “O meu amigo Gilberto Kassab precisa pensar no Brasil antes de fazer cálculos de crescimento exponencial da bancada federal do PSD”, advertiu Penna. “É hora de estarmos todos juntos não só para vencer essa eleição, mas, para escorraçar essa loucura que tomou conta do País”. Ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab tem protagonizado lances dúbios na cena política nacional, evitando acelerar desde já o apoio formal a Lula – mesmo que o PSD não tenha candidato à Presidência, nem apoie o petista em aliança formal, o que daria mais liberdade a composições estaduais da sigla.



Respondendo ao Brasil 247 , o presidente do PV confirmou que seu partido está de portas abertas para uma eventual filiação de Geraldo Alckmin. “As relações políticas são construídas no dia a dia, e a vida inteira”, disse Penna. Na manhã desta 4ª feira a colunista Monica Bérgamo, da Folha de S Paulo, publicou notas dando conta da possibilidade de filiação de Alckmin ao PV. “Não houve um único governo do Alckmin, em São Paulo, sem a participação do PV. É claro que se for mais confortável para todos que constroem a Federação ter o Alckmin no PV, isso pode ser feito”. O PV está finalizando as negociações com PT, PSB e PCdoB para a criação da Federação de esquerda. Há uma resistência minoritária dentro do PSB a uma ampla aliança com o PT. O ex-presidente Lula já não deixa de confirmar para ninguém que o ex-governador paulista, que está sem partido desde que se desfiliou do PSDB, é seu plano “A, B e C” para disputar com ele a Presidência da República, na condição de candidato a vice. “Todos temos de pensar no Brasil, antes de pensarmos em nós, em nossos projetos pessoais”, asseverou Penna.

Leandro Grass, que trocou a Rede pelo PV, é pedagogo por formação, mestre em Educação Ambiental e doutor em Políticas Públicas. Ele obteve 47 mil votos para deputado distrital em 2018, convertendo-se no primeiro parlamentar eleito pela Rede no Distrito Federal. Há pré-candidatos a governador no PT, no PSB e no PCdoB. Grass tentará construir uma unidade em torno de seu nome.

