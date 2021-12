'Precisamos ficar indignados com o que está acontecendo neste país', diz Lula

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o povo brasileiro precisa se indignar com a atual conjuntura que implicou no retorno do Brasil ao Mapa da Fome da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) para mudar a situação.

“Somos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e temos 19 milhões de pessoas passando fome e 116 milhões com algum problema de segurança alimentar”, afirmou Lula durante participação da plenária de encerramento do 9º Congresso da Força Sindical, em São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8). O evento contou com a participação dos presidentes das principais centrais sindicais do país.

Ainda segundo ele, “isso é pra gente ficar indignado e não aceitar. Não é normal. É preciso que a gente coloque a nossa indignação para fora para poder mudar. O ex-presidente, que lidera todas as pesquisas de intenção de votos para 2022, também criticou o isolamento do Brasil no cenário internacional e a falta de diálogo do governo Jair Bolsonaro com a sociedade.

“Temos um presidente da República que não recebeu um presidente. Ninguém quer visitá-lo e ninguém quer recebê-lo. Temos um presidente da República que nunca convocou uma reunião com dirigentes sindicais, nuca se reuniu com as mulheres, com os negros, com os índios. É tudo na tentativa de destruir. Temos um presidente que não fala a palavra livre educação, só fala em armas e destruição. Ao mesmo tempo vemos que a sociedade ficar empobrecida”, destacou. Temos que nos indignar e fazer uma luta muito grande contra a desigualdade”, completou.

