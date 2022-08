Presença de embaixadores na posse de Moraes enfraquece Bolsonaro, avalia PT

Na visão de aliados de Lula, as supostas ambições de Bolsonaro de “melar” as eleições ficam enfraquecidas, justamente pelo apoio dos embaixadores ao novo presidente do TSE edit

Apoie o 247

ICL

247 - A posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes na ltima terça-feira (16) está sendo vista por membros da camapanha de Lula como um forte indício do enfraquecimento de Jair Bolsonaro.

De acordo com o jornalista Igor Gadelha, no Metrópoles , o grande número de embaixadores presentes na solenidade atrapalha ambições golpistas de Bolsonaro. “Para aliados do petista, há um paralelo entre o ato com embaixadores convocado por Jair Bolsonaro em 18 de julho, no qual ele questionou as urnas eletrônicas, e a recepção do discurso de Moraes, defensor do atual sistema eleitoral”, diz o texto.

Na visão de membros da campanha de Lula, as supostas ambições de Bolsonaro de impedir as eleições ficam enfraquecidas, justamente pelo apoio dos embaixadores ao novo presidente do TSE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na última terça, representantes de embaixadas de ao menos 40 países prestigiaram a posse de Moraes no comando da Justiça Eleitoral. Entre eles, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e União Europeia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.