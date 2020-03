Presidente da OAB pede encontro com Lula para conversar sobre democracia brasileira

O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, pediu um encontro com o ex-presidente Lula, em um contexto no qual direitos democráticos sofrem constantes violações do governo Bolsonaro. Lula sofreu um dos maiores ataques à democracia brasileira, ao ser tirado da disputa de 2018 por Sérgio Moro. Santa Cruz também esteve com FHC, com Michel Temer e com José Sarney edit