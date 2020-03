O deputado federal Waldir Soares (PSL-GO), que é delegado, reforçou que Jair Bolsonaro fez uma troca de favores com parlamentares do Congresso Nacional sobre o controle de uma parte do dinheiro público. "O jeitinho está se dando há muito tempo", afirmou edit

247 - O deputado federal Waldir Soares (PSL-GO), que é delegado, reforçou que Jair Bolsonaro fez uma troca de favores com parlamentares do Congresso Nacional sobre o controle de uma parte do dinheiro público. "O jeitinho está se dando há muito tempo", afirmou. "O presidente deu R$ 40 milhões de emendas individuais para aprovar a PEC da previdência", disse, de acordo com informações do site Sagres.

De acordo com o parlamentar, o governo fez negociatas com os parlamentares em prol da aprovação dessa emenda. “Quanto mais o Parlamento puder indicar emendas, mais o Congresso será autônomo. O presidente cometeu mais uma canelada, mas ele está se acostumando a meter caneladas”, acrescentou.

Ao comentar sobre 2022, o parlamentar afirmou que o seu partido pode lançar candidato, mesmo após a saída de Bolsonaro.

"O PSL sempre existiu, com o Bolsonaro ou não”, disse. "O PSL vai ter candidato a presidente da República, pode ser Moro, o PSL vai ter um candidato a presidente, nós elegemos um e podemos eleger outro. Vamos tirar essa ideia que o PSL não existiria sem Bolsonaro, Bolsonaro que não existiria sem o PSL".