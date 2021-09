Presidente do Banco do Brasil pede que Febraban marque com urgência reunião para discutir manifesto

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Banco do Brasil e a Caixa pediram ontem à Febraban que seja marcada uma nova reunião do conselho diretor da entidade para discutir a adesão ao manifesto "A Praça dos Três Poderes". A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Os dois bancos federais enviaram ontem mensagens ao presidente da Febraban, Isaac Sidney. A nota enviada por Pedro Guimarães, presidente da Caixa, foi revelada ontem por Robson Bonin.

A carta de Fausto Ribeiro, presidente do BB, é curta, apenas três parágrafos, e justifica assim o pedido:

PUBLICIDADE

"A solicitação advém da dimensão que o assunto ganhou nos principais meios de comunicação do país, com potencial de impactar a imagem dessa Federação e, por conseguinte, a dos seus associados, que sempre prezaram pela solidez do setor e pela preservação da imagem do sistema financeiro brasileiro".

Ribeiro pede pressa:

PUBLICIDADE

"(...) Aguardamos o agendamento da referida reunião, com a urgência que o assunto requer".

Isaac e Ribeiro tiveram ontem uma conversa pessoal em Brasília.

PUBLICIDADE

Tanto o presidente do BB quanto o presidente da Caixa, têm nos últimos dias se dedicado a convencer presidentes de bancos a não apoiar o documento.