Presidente do DEM, ACM Neto defende aliança com esquerda para ‘defender a democracia’

247 - Presidente do DEM, o baiano ACM Neto, afirmou que poderia se unir a partidos de esquerda caso fosse necessário para “defender a democracia”, informa coluna de Guilherme Amado na Época.

"Para meu partido, a democracia é valor inegociável. Vamos estar ao lado de todos que estejam ao lado da democracia e vamos estar contra todos os que estejam contra a democracia. Se estivermos com PT, PSOL, PCdoB, PDT, para defender a democracia, contem conosco", disse ele em um debate da Harvard-Brazil Dialogues, que reuniu também a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do PDT, Carlos Lupi.

