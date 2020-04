Presidente do MDB diz que partido não pretende integrar governo Bolsonaro

O deputado federal Baleia Rossi (SP), presidente nacional do MDB, declarou que o partido não pediu cargos em reunião com Jair Bolsonaro e que não pretende passar a ser oficialmente base aliada do governo edit

247 - O deputado federal Baleia Rossi (SP), presidente nacional do MDB, afirmou nesta quinta-feira (23) que o partido não pediu cargos em reunião com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e que não pretende passar a ser oficialmente base aliada do governo. A reportagem é do portal CNN Brasil.

“Não conversamos absolutamente nada de cargos. O MDB não tem essa pretensão, não planeja entrar no governo, mas tem um compromisso com a pauta”, disse o parlamentar. O partido é a maior bancada do Senado, com treze senadores, e a sexta maior da Câmara dos Deputados, com 34 parlamentares.

