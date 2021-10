Presidente do Novo rebate Amoêdo e diz que sigla "não vai estar com Bolsonaro"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, afirmou, em entrevista ao Estadão, que está decidido que a sigla não apoiará a campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro. A declaração vem após críticas de João Amoêdo, que vê que o partido “não tem identidade nem definição clara”.

“Você tem o partido em si se declarando como oposição ao governo e a favor do impeachment de Jair Bolsonaro, convocando para as manifestações de 12 de setembro. Mas, por outro lado, há mandatários relevantes que não endossam essa posição”, disse Amoêdo ao Antagonista.

De acordo com Ribeiro, já está definido que o Novo fará oposição a Bolsonaro. “É equivocado dizer que não está claro se o partido está ou não com Bolsonaro. Isso está pacificado dentro do partido. O Novo não vai estar com Bolsonaro”, afirmou.

PUBLICIDADE

“Sempre vamos respeitar a opinião dele (Amoêdo), mas não vejo que o Novo perdeu sua identidade. O partido tem uma marca muito forte. Essa identidade construída lá atrás não se perdeu, ao contrário de outros partidos que você nunca sabe como vão se posicionar em determinadas matérias. O momento que estamos vivendo hoje é conturbado em função das eleições de 2022”, completou o presidente do Novo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE