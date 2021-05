Presidente do PSOL critica manifesto que lança Glauber à presidência: “momento inoportuno”

“É hora de lutar pela unidade das esquerdas e por um programa anti-neoliberal para 2022. Essa é nossa prioridade”, defendeu Juliano Medeiros, após Glauber Braga aceitar a proposta de uma ala do PSOL edit

247 - O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, se posicionou contra a iniciativa de uma ala do partido em lançar o deputado federal Glauber Braga (RJ) como candidato à presidência da República.

“Hoje um grupo de lideranças do PSOL divulgou manifesto defendendo candidatura do partido à Presidência da República. Considero o momento inoportuno para esse debate. É hora de lutar pela unidade das esquerdas e por um programa anti-neoliberal para 2022. Essa é nossa prioridade”, defendeu Juliano no Twitter.

“Obviamente, é direito de todo filiado ou filiada manifestar suas opiniões sobre qualquer tema que diga respeito ao partido. Mas, como presidente, me oriento pelas posições oficiais do PSOL. E como definiu nosso Diretório Nacional, essa é a prioridade”, complementou em outra postagem, compartilhando um manifesto do Diretório Nacional .

Glauber candidato

Uma ala do PSOL - entre os quais 6 dos 10 integrantes da bancada federal - lançou nesta segunda-feira um manifesto de defesa de candidatura própria à Presidência da República, encabeçada por Glauber Braga, indo de encontro ao que prega o deputado Marcelo Freixo, que se encontrou com o ex-presidente Lula na última semana em Brasília: dialogar com partidos e políticos mais ao centro para formar uma aliança contra Jair Bolsonaro.

Os signatários do documento se mostram contrários a uma aliança ampla com o campo liberal, como defende Lula, que se encontrou nos últimos dias com Rodrigo Maia, Gilberto Kassab e outros políticos em Brasília.

