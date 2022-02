Presidente do Republicanos diz que Bolsonaro atrapalha apoio do partido à reeleição

"Bolsonaro atrapalha o Republicanos a permanecer na base do governo com esse comportamento", disse Marcos Pereira, presidente do partido de Carlos Bolsonaro edit

247 - O presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), afirmou, nesta quarta-feira (23), que Jair Bolsonaro "atrapalha" a continuidade do partido na base aliada e, em consequência, o apoio da sigla à reeleição dele. O Republicanos é o mesmo partido do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro.

"O presidente Bolsonaro atrapalha o Republicanos a permanecer na base do governo com esse comportamento e atrapalha o Republicanos a crescer", afirmou o dirigente em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Pereira tem dito a aliados que Bolsonaro não ajudou o dirigente a filiar nenhum parlamentar e atuou para que alguns membros do Republicanos fossem para o PL.

Interlocutores tentaram marcar um encontro entre Pereira e Bolsonaro e o presidente para esta quarta, mas não aconteceu.

