Presidente do Republicanos diz que partido terá postura independente

247 - Parlamentares do Republicanos começaram conversas com interlocutores do governo Lula nesta semana, mas o presidente do partido, Marcos Pereira, afirmou que a sigla terá postura independente na próxima legislatura. O Republicanos abriga o senador eleito Hamilton Mourão e integrava a base de apoio do antigo governo Jair Bolsonaro.

Pereira, que suspendeu o diálogo entre parlamentares do Republicanos e o novo governo, reafirmou, segundo o site O Antagonista: “O Republicanos será independente e manterá essa postura”, disse o dirigente.

A intenção é que qualquer mudança de posicionamento seja gradual e que a ideia de independência do partido em relação ao PT perdure um pouco mais, segundo a CNN Brasil.

