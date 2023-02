Presidente do Senado defende manutenção da autonomia do Banco Central

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirma que não há ambiente para avançar uma proposta de rever a autonomia do Banco Central.

Para o chefe do Poder Legislativo, é preciso atacar as causas da alta taxa de juros ao invés de criticar o Banco Central.

Em entrevista ao Globo, Pacheco diz que interpreta as afirmações do presidente Lula em relação ao Banco Central como um descontentamento com a taxa de juros do Brasil. "É um descontentamento geral". Ao mesmo tempo, ele considera que críticas às pessoas que compõem o Banco Central não contribuem.

Pacheco defende a manutenção da autonomia do Banco Central: "A autonomia do BC é um projeto aprovado pelo Senado e por ampla maioria na Câmara. Na sequência, houve uma discussão sobre a constitucionalidade do projeto no Supremo Tribunal Federal. É muito mais importante identificarmos as causas do aumento da taxa de juros, e buscarmos atacá-las, do que a rediscussão da autonomia do BC. Não vejo ambiente para essa discussão. Para muitos, inclusive para mim, poderia representar um retrocesso no ordenamento jurídico brasileiro".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.