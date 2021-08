Presidente do Senado diz que Bolsonaro não pode agredir STF e defende manutenção de diálogo

"Nem o presidente da República nem qualquer cidadão pode agredir a Suprema Corte do país. Pode questionar, pode criticar, pode apontar equívocos, mas agressões e ironias não cabem em uma relação que pretende ser institucional", disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco edit

Eduardo Simões, Reuters - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou nesta sexta-feira que nem o presidente Jair Bolsonaro nem qualquer cidadão pode fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao mesmo tempo que defendeu a manutenção do diálogo entre os Poderes para solucionar o que chamou de uma crise "perene" que, disse, está se abatendo sobre o Brasil há algum tempo.

Em entrevista à GloboNews, Pacheco também considerou graves as ameaças feitas nesta semana por Bolsonaro de que poderia jogar fora das quatro linhas da Constituição.

"Evidentemente que nem o presidente da República nem qualquer cidadão pode agredir a Suprema Corte do país. Pode questionar, pode criticar, pode apontar equívocos, mas agressões e ironias não cabem em uma relação que pretende ser institucional, republicana e respeitosa", afirmou Pacheco à emissora.

PUBLICIDADE

Ao mesmo tempo, o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso Nacional, disse esperar que, em algum momento, seja realizada uma reunião entre os chefes de Poderes.

Na quinta-feira, o presidente do STF, Luiz Fux, anunciou o cancelamento do encontro, que estava sendo agendado, em reação aos ataques constantes de Bolsonaro aos ministros do Supremo Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.