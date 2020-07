Presidente do TSE, Barroso veta biometria nas eleições de 2020

247 – O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), decidiu seguir recomendação de um grupo de médicos e dos técnicos da corte para retirar a biometria das eleições municipais deste ano. O veto à tecnologia deve reduzir filas e aglomerações em meio à pandemia do novo coronavírus. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

A decisão deve entrar nas resoluções da eleição de 2020 ao referendo do plenário do TSE, que retorna em agosto. A expectativa é que todos os ministros próximos ao presidente do tribunal aprovem a retomada da identificação por assinatura no caderno de votação, acrescenta a reportagem.

O primeiro turno do processo eleitoral de 2020 será realizado em 15 de novembro, com segundo turno, se necessário, marcado para 29 de novembro.

