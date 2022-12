Presidente do Uruguai convida Mujica para a posse de Lula

O ex-presidente, amigo do petista, confirmou que comparecerá à cerimônia edit

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - Os ex-presidentes do Uruguai José Mujica e Julio María Sanguinetti acompanharão o presidente Luis Lacalle Pou na posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro.

>>> Vice-presidente chinês e ministros virão à posse de Lula, anuncia embaixador da China no Brasil

Lacalle Pou, um político de centro-direita, confirmou o convite na quinta-feira 22. Na ocasião, admitiu “diferenças políticas” com Mujica, mas afirmou que o diálogo com os ex-presidentes é “a continuidade democrática, institucional e republicana que no mundo de hoje há poucos países que podem mostrar”.

Leia a íntegra na Carta Capital .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.