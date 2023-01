Preso, Anderson Torres passará por audiência de custódia em batalhão da PM

Oitiva ocorrerá por videoconferência no Batalhão de Aviação Operacional, prédio vizinho ao 4º Batalhão da PM no Guará, onde o ex-ministro foi levado pela PF após ter sido detido edit

247 - O ex-ministro bolsonarista da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, preso na manhã deste sábado em Brasília , passará por audiência de custódia ainda hoje em um batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, informa a CNN.

A audiência foi agendada para as 12h30 por um despacho do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o magistrado responsável por decretar a prisão do ex-ministro bolsonarista.

Ainda segundo a CNN, a oitiva de Torres ocorrerá por videoconferência no Batalhão de Aviação Operacional (BAVOP), prédio vizinho ao 4º Batalhão da Polícia Militar no Guará, onde o ex-ministro foi levado pela PF após ter sido detido no Aeroporto Juscelino Kubitschek.

“O Comandante do Batalhão onde se encontra custodiado o preso disponibilizará o equipamento necessário para a realização do ato, bem como sua intimação e de seu patrono”, diz no despacho o juiz instrutor do gabinete de Moraes, Airton Vieira, que presidirá a audiência de custódia.

