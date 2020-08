Prisão de Baldy tem como pano de fundo a candidatura do juiz Marcelo Bretas a uma vaga no STF

Avaliação de líderes partidários é que ao determinar a prisão do secretário de Transportes do estado de São Paulo, Alexandre Baldy, o juiz Marcelo Bretas tentou demonstrar seu alinhamento a Jair Bolsonaro e, desta forma, conseguir espaço para se candidatar a uma vaga ao STF edit

247 - A prisão do secretário de Transportes do estado de São Paulo, Alexandre Baldy, nesta quinta-feira (6), foi vista no meio político como uma nova ação do juiz da 7ª Vara Federal do Rio, Marcelo Bretas, para pavimentar sua candidatura a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo reportagem da Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, diversas lideranças partidárias viram a ação de Bretas como “mais um movimento para esculachar a política e os políticos”. A avaliação é que o uso político das vagas do STF devem resultar em novas interferências judiciais relacionadas à questões políticas.

No ano passado, Bretas ganhou destaque na mídia ao determinar a prisão preventiva de Michel Temer no âmbito da Lava Jato no Rio. Temer, porém, foi solto pouco tempo depois. O texto ressalta, ainda, que Bretas se identifica com as posições conservadoras de Jair Bolsonaro, além de ser “terrivelmente evangélico”.

