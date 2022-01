"Processo político foi dominado por discursos de ódio, desinformação e teorias conspiratórias", diz Barroso

Apoie o 247

247 - Em texto publicado no blog da Revista Internacional de Direito Constitucional em Espanhol, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, fala sobre a situação atual do processo político no Brasil.

Para Barroso, a política brasileira foi dominada pela costumeira prática bolsonarista das fake news e pelo negacionismo, que ele descreve como "discursos de ódio, desinformação e teorias conspiratórias".

"A ascensão das mídias sociais permitiram o aparecimento de verdadeiras milícias digitais, terroristas verbais", aponta o ministro do STF. "E, assim, saíram à luz do dia, sem cerimônia, os racistas, os fascistas, os homofóbicos, os misóginos, os desmatadores, os grileiros e supremacistas variados. É preciso enfrentá-los".

Barroso também comenta os desafios do Tribunal Superior Eleitoral nesse contexto durante as eleições de 2020. "Foi preciso convencer as pessoas a irem votar em plena pandemia, elaborar um mega plano de segurança sanitária, com distribuição de equipamentos de segurança e, muito particularmente, preparar um grande programa de enfrentamento à desinformação", escreve.

