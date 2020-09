Processos de Celso de Mello serão herdados por indicado de Bolsonaro

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Celso de Mello, anunciou que deixará a Corte no dia 13 de outubro edit

247 - O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Celso de Mello, anunciou nesta sexta-feira (25) que deixará a Corte no dia 13 de outubro. Com a aposentadoria do magistrado, Jair Bolsonaro deverá indicar um nome para ocupar a cadeira do ministro no STF.

Como diz o Regimento Interno do Supremo, o indicado por Bolsonaro herdará os processos deixados por Celso de Mello. Casos considerados urgentes poderão ser redistribuídos até que o novo ministro tome posse.

Celso de Mello é relator, por exemplo, da investigação que apura uma possível interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal.