Programa de governo Lula-Alckmin fará homenagem a Eduardo Campos

Apoie o 247

ICL

247 - O programa de governo da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice dele, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), fará uma mudança para incluir uma homenagem ao ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos (PSB), que morreu em 2014 num acidente aéreo em Santos (SP), durante a campanha presidencial. Segundo a coluna Painel, publicada nesta quarta-feira (15), por sugestão do PSB no programa de governo de Lula, o termo pacto federativo foi trocado por "novo federalismo", um conceito que era associado a Campos.

A chapa Lula-Alckmin apresentou no dia 6 de junho as propostas para a elaboração de um programa de governo. Uma delas foi a revogação da reforma trabalhista e atuação de estatais brasileiras para o desenvolvimento econômico.

Neste mês, foi incluído na prévia do plano de governo um programa de combate ao desmatamento desenvolvido por Marina Silva (Rede-AC) quando estava à frente do Ministério do Meio Ambiente. Ela foi vice de Campos em 2014 e, com a morte dele, assumiu a candidatura do PSB. Ficou em terceiro lugar, com 21,32% do eleitorado (22,1 milhões de votos).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE