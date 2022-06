Programa de Governo Lula-Alckmin: partidos debatem eixos estruturantes e plataforma para participação popular

Entre os temas debatidos estavam: desenvolvimento social e garantia de direitos; desenvolvimento econômico, sustentabilidade socioambiental e reconstrução do estado e da soberania edit

247 - Os representantes dos sete partidos que compõem a coligação “Vamos juntos pelo Brasil” realizaram, nesta quinta-feira (2), uma reunião virtual para discutir a construção coletiva do futuro plano de governo da chapa Lula-Alckmin. O grupo, composto por dois representantes de cada partido e coordenado pelo ex-ministro Aloizio Mercadante, é responsável pela formulação do conteúdo do programa de governo, que será apresentado aos candidatos e à coordenação da campanha.

A reunião tratou dos três eixos estruturantes do programa: desenvolvimento social e garantia de direitos; desenvolvimento econômico, sustentabilidade socioambiental e combate à crise climática e reconstrução do estado e da soberania e defesa da democracia. Esses eixos sintetizam os principais compromissos da candidatura.

Também ficou acordada a criação de uma plataforma digital, na qual toda a sociedade brasileira poderá participar do debate programático e enviar sugestões, a partir de um texto inicial proposto por esse grupo suprapartidário. A expectativa é que essa plataforma receba sugestões, que poderão ser incorporadas ao programa de governo, pelo prazo de um mês.

Após esse prazo, a plataforma continuará em funcionamento e receberá contribuições até o final da campanha eleitoral. As contribuições recebidas nesse segundo momento irão compor um documento que poderá ser utilizado por um eventual governo Lula-Alckmin.

A plataforma permite a realização de discussões e debates dentro do próprio ambiente virtual, bem como a inclusão de documentos. Além disso, possui um canal de organização para envolver a participação dos comitês populares e organizações dos movimentos sociais.

Ao longo do processo, a campanha promoverá mesas de diálogos e seminários ao redor do país para aprofundar os temas colocados para debate público. O plano de governo que resultará desse processo será fruto de ampla mobilização e debate junto à sociedade brasileira, refletindo suas demandas e aspirações pela reconstrução e transformação do Brasil.

