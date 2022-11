Programas de transferência de renda devem sair do teto de gastos, diz líder do PT na Câmara

Apoie o 247

247 - O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), afirmou nesta segunda-feira (7) que o aumento real do salário mínimo é uma prioridade do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

O deputado defendeu ainda que a proposta de emenda constitucional (PEC) da Transição, que pretende abrir espaço no orçamento do ano que vem para garantir o cumprimento das promessas de Lula, retire o programa de transferência de renda do teto de gastos de forma permanente, informa o jornal Valor Econômico.

Nesta segunda-feira, Lula participou de reunião com integrantes da equipe de transição para discutir meios de viabilizar medidas como o reajuste do salário mínimo e os R$ 600 do Auxílio Brasil. O presidente eleito e o vice eleito, Geraldo Alckmin, que coordena a transição, analisam combinar três mecanismos, entre os quais a PEC, para abrir espaço no Orçamento.

