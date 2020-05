Protesto em frente ao ministério do Meio Ambiente exige impeachment de Salles

Ativistas socioambientais reivindicam o impeachment do ministro do meio Ambiente, Ricardo Salles, após ele defender na reunião ministerial a aprovação de reformas "infralegais", "enquanto o foco da imprensa é a cobertura da pandemia do novo coronavírus" edit

247 - Ativistas socioambientais promoveram uma manifestação na manhã desta segunda-feira (25), em frente ao ministério do Meio Ambiente, reivindicando o impeachment do ministro do meio Ambiente, Ricardo Salles, após ele defender na reunião ministerial, ocorrida no último dia 22 de abril, a aprovação de reformas "infralegais", "enquanto o foco da imprensa é a cobertura da pandemia do novo coronavírus".

Para o ministro, essa seria a hora de "passar a boiada" e simplificar normas "de baciada".

A reunião veio a público após o ministro do STF, Celso de Mello, liberar na última sexta-feira (22) o conteúdo do vídeo citado pelo ex-ministro Sergio Moro em depoimento à Polícia Federal.

