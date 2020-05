Protocolo sobre cloroquina vai ser alterado pelo Ministério da Saúde, diz Bolsonaro

247 - O protocolo sobre uso da cloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19 deve ser alterado pelo Ministério da Saúde ainda nesta sexta-feira (15), declarou Jair Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada. O anúncio aconteceu após um apoiador perguntar se poderia receber o medicamento nos serviços de saúde da rede pública. A informação é do jornal O Globo.

“O protocolo deve ser mudado hoje porque o Conselho Federal de Medicina disse que pode ser usado desde os primeiros sintomas”, disse Bolsonaro.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) editou nota técnica que autoriza a prescrição médica para uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, com alerta dos riscos e considerando que ainda não há estudos definitivos sobre a substância, conclui a reportagem.

