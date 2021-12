“Próximo presidente precisa pacificar o País”, diz Temer

Apoie o 247

ICL

247 - Quem vencer a próxima eleição para o Palácio do Planalto, em 2022, precisará assumir a tarefa de “pacificar e reconstruir o País”. A avaliação é de Michel Temer, responsável por conspirar para derrubar a presidente Dilma Rousseff em 2016.

De acordo com reportagem do jornal Estado de S.Paulo, ele tem sido acionado para atuar como uma espécie de conciliador em crises institucionais como a que envolveu, por exemplo, Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“O próximo presidente tem de fazer uma coisa que é pacificar o País”, afirmou Temer ao Estadão. “Precisa pacificar tudo, apagar as divergências que aconteceram e reconstruir o Brasil. Precisa dizer: vamos reconstruir com todos unidos. E o que significa pacificar o País? É começar do zero e, agora, vamos caminhar todos juntos. Vamos reconstruir o País, ampliar o diálogo”, insistiu.

