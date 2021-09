PSB prepara festa de gala para filiar Tabata Amaral

A deputada, que ganhou fama com o discurso liberal, terá duas festas de gala em Brasília e em São Paulo edit

247 - Ex- PDT, a deputada Tabata Amaral terá festa de gala no próximo dia 21 de setembro, quando se filiará ao PSB num grande evento em Brasília. A informação é do portal Veja.

Já no dia 25, a festa para Tabata será em São Paulo, onde ela é vista como possibilidade de renovação para o partido comandado por Márcio França.

